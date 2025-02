Quifinanza.it - Pensioni, persi 9.600 euro in 10 anni per tagli sulle rivalutazioni

Leggi su Quifinanza.it

Lein Italia hanno perso in 10ben 9.600a causa deie blocchi, anche parziali,delle somme all’inflazione. La conseguenza per i cittadini è l’erosione del loro potere d’acquisto. I dati indicati sono frutto di un’analisi che è stata eseguita dalla Uil pensionati facendo riferimento all’arco temporale compreso tra il 2014 e il 2024. La situazione ha spinto il sindacato a rivolgersi direttamente al governo di Giorgia Meloni, affinché possa presto essere riaperto un tavolo di confronto sulla previdenza.L’erosione dellein 10Così come riportato nell’analisi di Uil pensionati, l’assegnostico che nel 2014 era pari a 4-5 volte il valore minimo (2.256lordi mensili) avrebbe dovuto raggiungere nel 2024 la cifra di 2.684lordi se indicizzato al 100% al valore dell’inflazione.