Leggo.it - Pensioni, bisogna aspettare (davvero) i 67 anni per andarci? Tutte le altre opzioni e l'effetto Fornero

In Italia, si pensa che la riformadel 2011 abbia spinto l'età pensionabile a 67, ma in realtà ci sono diverse alternative che permettono di andare in pensione prima..