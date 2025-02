Quifinanza.it - Pensioni, a marzo 2025 una scadenza importante per chi vuole anticipare

Il primo appuntamento dell’anno per chi voglia andare in pensione anticipata nelè fissato alla fine del mese di: la richiesta per la finestra per l’Ape Sociale, così come per i lavoratori precoci (Quota 41) è fissata al 31.Si tratta di un appuntamento capitale, dal momento che la normativa previdenziale subordina la possibilità di accedere alle finestrestiche solo a patto che vi siano abbastanza coperture nel corso dell’anno. Questo significa che, potenzialmente, chi fa domanda nella prima parte dell’anno ha più chances di lasciare il lavoro, rispetto a chi si muove nei mesi successivi.Perché èl’appuntamento del 31I dettagli della disciplina vengono chiariti nel messaggio Inps 598 del 17 febbraio, che spiega il funzionamento del Collegato Lavoro entrato i vigore lo scorso 12 gennaio (Legge 203 del 2024).