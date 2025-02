Rompipallone.it - Penalizzazione Napoli: caos per De Laurentiis, c’è la decisione della procura di Roma

Dopo la leggera frenata delle ultime settimane, sono in arrivo altri guai in casasu Aurelio De.Le ultime settimane delsono state molto travagliate. Dopo la questione Kvara e tutto ilsuccessivo sul mercato, Conte si è trovato agli inizi di febbraio con una rosa rimaneggiata. Ma soprattutto privata di uno dei suoi migliori calciatori, sostituito solamente da un Okafor ben lontano dal livello fisico richiesto dal tecnico salentino.L’infortunio di Neres poi è stata una sorta di punizione karmica contro le non operazioni invernali. Ancora una volta, Conte ha dovuto cerare risposte da tutto il gruppo. Rispolverando il suo vecchio 352, rilanciando Mazzocchi come quinto a sinistra e rimettendo al centro delle azioni offensive Giacomo Raspadori, tornato titolare (con gol) contro la Lazio dopo che l’ultima presenza dal primo minuto era datata 31 agosto.