Pedullà durissimo sulla Juve | Secondo tempo imbarazzante è scomparsa dal campo Dopo quel gol di Weah…

Alfredo Pedullà è intervenuto nel corso di Sportitalia Mercato per parlare dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Psv. Le sue dichiarazioni: «La Juve è scomparsa dal campo nel secondo tempo e il PSV Eindhoven meritava di vincere già nei tempi regolamentari. Dopo il 2-1, il PSV ha dominato. Loro sembravano il Real Madrid. La Juve ha fatto sembrare una squadra normale. Dopo il gol di Weah la partita avrebbe dovuto essere chiusa, se la squadra avesse avuto il controllo di sé stessa avrebbe gestito il pallone e avrebbe tenuto il pallone»