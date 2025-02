Lanazione.it - Paura al supermercato. Rissa con il vigilante. Ex calciante all’ospedale

Una lite nata all’improvviso. Senza motivo. Nella quale ad avere la peggio è l’exRolando Scarpellini, 54 anni. È accaduto ieri pomeriggio all’Esselunga di via Canova. Secondo quanto ricostruito, un’amica di Scarpelli ha tentato un furto all’interno del. Prima di uscire però è stata fermata dalla guardia giurata di turno. La donna, 44 anni, non ha opposto resistenza, e restituito quanto rubato tra gli scaffali al 31enne in divisa. La vicenda sembrava essersi conclusa. Ma ad attendere l’amica, fuori dal, c’era Scarpellini. L’ex atleta del calcio storico comincia a punzecchiare il, che vedendosi minacciato si difende sferrandogli pugni al volto. Scarpellini, dopo tre violenti colpi alla testa, è crollato nel piccolo giardino di fronte al negozio.