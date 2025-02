Linkiesta.it - Paul Snell trasforma l’invisibile in materia attraverso la fotografia digitale

Ispirato dagli artisti modernisti del Ventesimo secolo,si concentra sulla rappresentazione degli elementi essenziali di forma e coloreprocessi di riduzione e sintesi visiva. Le sue opere indagano il potere evocativo ed emozionale del colore, coinvolgendo la percezione visiva e l’esperienza fisica dello spettatore. L’artista esplora l’interazione tra ottica elità della luce e del colore, analizzando come le polarità – oggetto e schermo, superficie e bordo, riflessione e assorbimento – si influenzino reciprocamente in una relazione dinamica e in continua evoluzione. Questo approccio colloca il suo lavoro in una dimensione fluida trae pittura, tanto che molti critici lo definiscono “digital painting”, una definizione cheabbraccia pienamente, rifiutando però l’etichetta di fotografo.