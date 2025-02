Thesocialpost.it - Patto Trump Putin, il vero obiettivo è una “rivoluzione” nei rapporti economici

Leggi su Thesocialpost.it

Un incontro di grande rilevanza si è tenuto di recente a Riad, dove il Fondo russo per gli investimenti diretti, guidato da Kirill Dmitriev, ha discusso con emissari di Washington su un ritorno alla cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti. Dmitriev, già vicino a, ha spiegato che durante l’incontro le due parti hanno trattato non solo della guerra in Ucraina, ma anche di interessicomuni, in particolare legati al cambio climatico e allo sfruttamento delle risorse naturali nell’Artico. Il progetto prevede anche la possibile cooperazione tecnologica, con la Russia che guarderebbe agli Stati Uniti per sviluppare le estrazioni di idrocarburi dal fondale artico, sfruttando la tecnologia avanzata americana.Il “” per la lista bianca di imprese USAUn aspetto importante che sta emergendo da queste trattative riguarda la creazione di una “lista bianca” di imprese americane che potrebbero ottenere il privilegio di investire in Russia.