Pattinaggio velocità in Polonia la quinta tappa di pista lunga | tredici gli azzurri convocati

Tutto pronto per laa Tomaszów Mazowiecki, in, della Coppa del mondo dididi. Si tratta del quinto appuntamento stagionale, nonché il penultimo del circuito internazionale prima dell’atto finale che si disputerà tra dieci giorni a Heerenveen. La squadra azzurra arriva incon benelementi, dopo i grandi risultati ottenuti a Milwaukee a inizio mese. In Wisconsin, l’Italia ha ottenuto tre podi con Francesca Lollobrigida, che ha sfatato il tabù di un piazzamento tra le prime tre nei 1.500 metri oltre a vincere la gara dei 3.000. Davide Ghiotto, invece, ha ottenuto un secondo posto nei 5.000 metri, dopo che, nella settimana precedente, aveva firmato il nuovo record mondiale a Calgary nei 10.000 metri.Davide Ghiotto – Foto IPAe programma CdminLapolacca prenderà via domani, venerdì 21 febbraio, per poi terminare domenica 23.