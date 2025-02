Pattinaggio artistico Road to 26 Trophy | Memola Naki Gutmann e Ghilardi-Ambrosini in testa dopo il corto

Leggi su Sportface.it

Prestazione brillante da parte degli atleti italiani nella prima giornata delto 26, test event olimpico diin corso di svolgimento all’Unipol Forum di Assago. Sul ghiaccio dell’hinterland milanese, gli azzurri hanno infatti realizzato il miglior punteggio nello short in tre gare su quattro totali. Si conferma in grande forma Lara, reduce dal sesto posto nei Campionati Europei, che si è imposta nel programmafemminile ottenendo il migliore punteggio della carriera in un evento internazionale.La ventiduenne trentina delle Fiamme Oro, autrice di una prova senza sbavature degne di nota, ha fatto segnare 67.61 punti mettendosi alle spalle atlete di valore come la vice-campionessa mondiale in carica Isabeau Levito (seconda e con un margine inferiore a 8 decimi) e la recente vincitrice del titolo europeo Niina Petrokina, solo quinta.