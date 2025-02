Oasport.it - Pattinaggio artistico: Memola e Gutmann sul podio al Road to 26 Trophy. Successo per Ghilardi-Ambrosini

Leggi su Oasport.it

Termina al secondo posto l’avventura di Nikolajalto 26, competizione diandata in scena all’Unipol Forum di Assago e valida come Test Event per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro, leader nello short, si è accontentato del posto d’onore nel libero, cedendo il passo solo al transalpino Kevin Aymoz. Prova comunque discreta per il Vice Campione Europeo che, a seguito di un inizio molto promettente contraddistinto dall’esecuzione di due quadrupli lutz, uno in combinazione con il triplo toeloop, e due tripli axel tra cui uni in catena con euler/triplo salchow, ha perso terreno nel finale, cadendo in un triplo lutz chiamato sottoruotato ed eseguendo doppio il flip (chiamato con filo d’entrata con chiaro) in sequenza con il doppio axel, accontentandosi così di 165.