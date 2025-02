Bergamonews.it - Patente a Crediti, bonus e rifiuti: il 27 febbraio seminario gratuito per le imprese del Settore Casa

Negli ultimi mesi, iledile è stato sottoposto a rigorosi controlli volti a verificare la conformità alle nuove normative introdotte per garantire maggiore sicurezza e professionalità nei cantieri.Tra le principali novità spicca la, un sistema obbligatorio per tutte lee i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008.Per supportare le oltre 14mila aziende bergamasche nell’adeguamento a questa normativa e fornire chiarimenti su ulteriori aggiornamenti legislativi, ConfartigianatoBergamo ha organizzato uninformativointitolato: ‘: obblighi e sanzioni sui cantieri, quali rischi si corrono; RENTRI eedilizi: le novità 2025?.L’evento si terrà giovedì 27alle ore 18.