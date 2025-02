Lanazione.it - Passeggiata tra cinema e arte. Narni Scalo come un’opera pop

Leggi su Lanazione.it

La manifestazione “, le Vie del“ è nata nel 1995 con l’intitolazione di numerose vie e piazze diai protagonisti delitaliano. In trenta edizioni sono stati restaurati circa 180 film che raccontano uno spaccato dell’Italia, la sua storia, il suo costume e la sua cultura. Perché questo evento è così importante per la città diha valorizzato materialmente il tessuto urbano di questa cittadina umbra? L’obiettivo del progetto è stato quello di dare un’identità ben precisa alla città, mettendo in risalto il suo legame con ile l’attività più evidente è quella relativa alla realizzazione dei murales. Dal 2022, il Comune di, ha affidato all’artista David Pompili l’ideazione e l’esecuzione di alcuni murales dedicati a famosi attori italianiSophia Loren, Marcello Mastroianni, Terence Hill, Pier Paolo Pasolini, Paolo Villaggio e tanti altri.