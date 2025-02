Iltempo.it - PASSAPORTOPOLI - Esplode il caso Bangladesh. Così i funzionari arrestati fabbricavano i visti

Dopo lain Venezuela, ecco la Vistopoli del. E questa volta sono scattate le manette, per treitaliani che lavoravano all'ambasciata d'Italia a Dhaka e due bengalesi domiciliati a Roma. I cinque avrebbero messo in piedi un sistema di mazzette e traffico illecito ditalmente sfrontato che uno degli organizzatori della frode, il bengalese titolare di un ristorante nella Capitale, aveva perfino tentato di corrompere il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, componente della Commissione Affari Esteri, con una tangente da 2 milioni di euro e una percentuale del 25 per cento sui guadagni che il bengalese avrebbe fatto con gli ingressi illegali in Italia grazie al sistema difalsi. Ed è proprio dalla denuncia di Di Giuseppe che è partita l'inchiesta della Guardia di Finanza del comando provinciale capitolino, che ha portato ad accertare un giro di permessi di lavoro offerti ai bengalesi, i quali pagavano 15mila euro al loro connazionale impiantato a Roma per poter raggiungere il Belpaese.