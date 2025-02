Trevisotoday.it - Passante colpito da un bidone durante la raccolta rifiuti: portato in ospedale

Leggi su Trevisotoday.it

Erano le 6 di giovedì mattina, 20 febbraio, quando, non distante dal punto vendita Aldi di via IV Novembre, unè rimasto feritale operazioni dieffettuate dal personale di Contarina. Come precisato dall'azienda in una nota ufficiale non si è trattato di un.