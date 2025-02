Lettera43.it - Pasquale Frega nuovo presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia

è stato nominatodi. Il manager assume questo incarico in un momento storico per l’azienda, impegnata nel costruire un futuro senza fumo eliminando le sigarette nel più breve tempo possibile grazie a prodotti innovativi senza combustione basati su scienza e tecnologia, sviluppati per i fumatori adulti che non smettono di fumare. L’obiettivo di medio termine diInternational è che, entro il 2030, oltre due terzi dei propri ricavi netti a livello globale provengano dai prodotti senza combustione. Per raggiungere questo obiettivo, dal 2008 ha investito oltre 14 miliardi di dollari per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di questi prodotti, oggi disponibili in 95 Paesi nel mondo. A livello nazionale sono oltre 2 milioni i fumatori adulti che sono passati ai prodotti senza combustione dell’azienda e hanno abbandonato le sigarette.