Partite Iva, contributi ridotti e nuovi bonus Soglie più alte per il regime semplificato

Il nuovo anno è appena iniziato, portando alcune novità significative per i liberi professionisti, con misure più accessibili per l’apertura della partita Iva,piùper ile regole chiare per la deducibilità delle spese. Per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alle gestioni INPS riservate agli artigiani e ai commercianti, la manovra prevede la possibilità di chiedere una riduzioneva del 50%. Questa agevolazione si applica per 36 mesi, a partire dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Riguarda anche coloro che scelgono ilforfettario e i collaboratori delle imprese familiari. E’ peròrnativa rispetto ad altri eventuali benefici che prevedono una riduzione dell’aliquota.