Ilrestodelcarlino.it - Partite di Bcl al ‘Bigi’: biglietti a 10 euro più nachos e sangria per gli universitari

Tutti al PalaBigi per la ‘Basketball Champions League’. Marzo sarà un mese decisivo per il camminopeo della Pallacanestro Reggiana e così il club sta cercando di coinvolgere più tifosi possibili. Da ieri è stata ufficializzata una bella iniziativa che riguarderà tutti gli studentidei vari atenei italiani. Mostrando la propria tesseraa o il badge dell’apposita app alla biglietteria del palasport oppure allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini, gli studenti potranno acquistare a soli 10un biglietto di Curva non numerata e riceveranno anche in omaggio. Lein oggetto sono tre: la prima sarà mercoledì 5 marzo contro il Baxi Manresa, poi ci sarà quella del 12 contro il Tenerife e per finire quella di martedì 25 marzo contro i turchi dell’Aliaga Petkimspor.