Quifinanza.it - Partita IVA forfettaria: cos’è e come funziona

LaIVA in regime forfettario rappresenta un’opzione fiscale agevolata per i lavoratori autonomi e le piccole imprese in Italia. Questo regime offre semplificazioni contabili e una tassazione ridotta, risultando particolarmente vantaggioso per chi avvia una nuova attività o per chi ha ricavi contenuti.Cosa significa regime forfettario inIVAIl regime forfettario è un sistema fiscale che prevede una tassazione agevolata e semplificazioni negli adempimenti contabili per le persone fisiche titolari diIVA che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale.A differenza del regime ordinario, nel quale le imposte sono calcolate sul reddito effettivo con aliquote progressive IRPEF a partire da un 23%, il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva fissa:15% sul reddito imponibile;5% per i primi cinque anni di attività, se si rispettano determinati requisiti.