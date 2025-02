Cesenatoday.it - Parte a Gambettola il progetto per il contrasto alla povertà educativa finanziato dalla Regione

Leggi su Cesenatoday.it

È partito in questi giorni ail“Orizzonti in Comune: Insieme si cresce” promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i partner del territorio con l’obiettivo di favorire la costruzione di una retetra famiglia, scuola, territorio e servizi. Favorire.