Sport.periodicodaily.com - Parma vs Bologna: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. In palio punti pesantissimi per gli obiettivi delle due squadre, con i gialloblù che devono salvarsi e i felsinei che provano a raggiungere un posto in Europa.vssi giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI gialloblù sono in piena crisi e reduci da quattro sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare al terz’ultimo posto con 20 punti, ad una lunghezza di ritardo dalla salvezza diretta. L’ultimo ko contro la Roma è costata la panchina a Pecchio sostiuito da Chivu, il quale avrà un compito per niente facile.I felsinei non smettono di sognare in grande, Dopo la vittoria casalinga contro il Torino, hanno agganciato il Milan al settimo posto mantenendo vive le speranze di raggiungere un posto in Champions League.