Torinotoday.it - Parla male di un bar e vanno a cercarlo con le mazze da baseball a San Maurizio Canavese: solo una multa per gli aggressori

Leggi su Torinotoday.it

Armati dida, erano entrati in tre in un bar di San, in piazza Marconi, e avevano provato ad aggredire un uomo di 35 anni. Ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, la Corte d’assise d’appello ha ridotto le pene per gli, difesi dall’avvocato Giuseppe Pipitone e.