Park Carducci | da un euro al giorno a un euro a passaggio

“L’abbonamento mensile? Esisteva anche prima. Il punto è che si è passati da spendere unogni 24 ore, a pagare unogni volta che si attraversa la sbarra”. Non si fa attendere la replica di Angelo Marchi, titolare della gioielleria all’angolo tra via Beccheria e via Roma, al presidente di Lucca Plus Roberto Di Grazia. Al centro della protesta il nuovo assetto - e il nuovo tariffario - del parcheggio, ora dotato di un ingresso automatizzato con una corsia riservata ai telepass, e l’altra dedicata agli avventori sprovvisti o ai residenti e lavoratori del centro storico. Ed è proprio tra questi che si cela il malcontento. “Ringrazio il presidente di Lucca Plus per la pronta e deludente risposta, ma la questione non cambia: la tariffa è aumentata. Di fatto prima con un contrassegno di unpotevamo entrare e uscire dal parcheggio per ogni evenienza nell’arco delle 24 ore.