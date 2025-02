Juventusnews24.com - Paratici Milan, arrivano conferme: il club rossonero starebbe pensando all’ex Juve per rinforzare la dirigenza! L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’ex ds dellantus nel mirino dei rossoneri?e tutti gli aggiornamentiIlpensa anche a Fabio. Come riportato da La Repubblica, ilvalutando anche l’ex dirigente dellaper il ruolo di direttore sportivo.Dalla prossima estate Ibra sarà affiancato da un nuovo ds. Cardinale si sta muovendo in prima persona per cercare una figura esperta, comeo Berta. Il patronsarebbe alla ricerca di un elemento in grado di muoversi sul mercato, già esperto nel settore.Leggi suntusnews24.com