Papanotte serenacolazione in poltrona

8.25 "La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in". Lo ha comunicato la Sala stampa della Santa Sede in riferimento alla degenza nell'ospedale del Gemelli. Ieri Papa Francesco ha lavorato con i suoi più stretti collaboratori e ha ricevuto la visita della premier Meloni in forma privata. La Sala stampa vaticana ieri ha riferito di un miglioramento degli esami del sangue di Bergoglio.