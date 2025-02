Thesocialpost.it - Papa Francesco verso le dimissioni? Il cardinale Ravasi apre all’ipotesi

Le condizioni dicontinuano a essere al centro dell’attenzione, con il mondo cattolico che si interroga sul suo futuro alla guida della Chiesa. Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, torna a farsi strada la possibilità che il Pontefice possa dimettersi, seguendo il precedente di Benedetto XVI.A sollevare l’ipotesi è stato ilGianfranco, che durante un’intervista a Non Stop News su RTL 102.5 ha dichiarato chepotrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare il pontificato se le sue condizioni di salute dovessero peggiorare.: “è deciso nelle sue scelte, potrebbe dimettersi”Secondo ilha sempre affrontato con determinazione le sfide legate alla sua salute, come dimostrato in passato quando ha avuto problemi al ginocchio.