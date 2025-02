Thesocialpost.it - Papa Francesco sta meglio ma potrebbe restare in ospedale ancora una settimana: l’ombra della rinuncia

, ricoverato dal 10 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale, sta continuando il suo processo di recupero. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Santa Sede, il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla e ha fatto colazione in poltrona al mattino. Le sue condizioni sono stabili, con un lieve miglioramento dei parametri nel sangue.Nonostante la gravitàsua situazione clinica, ilha proseguito le sue attività ufficiali, come la nomina di François Gourdon a vescovo di Saint-Dié, in Francia.La salute diLa polmonite bilaterale diagnosticata martedì scorso si è complicata con bronchiectasie e bronchite asmatiforme, richiedendo un trattamento intensivo con antibiotici e cortisonici. Gli esperti suggeriscono che il trattamentoprolungarsi di almeno una, come confermato da Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive all’San Martino di Genova, che prevede un ricovero di 8-10 giorni in casi simili.