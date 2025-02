Lettera43.it - Papa Francesco riprenditi che Trump allunga le mani pure sul prossimo conclave

I cattolici di tutto il mondo, gli argentini, i pacifisti, i pazienti del Gemelli, i conduttori dei talk-show più popolari: alla lunga lista di gruppi e categorie che in queste ore sono in apprensione per, alle prese con una grave polmonite bilaterale, dobbiamo aggiungere gli storici. Per la precisione, i contemporaneisti, dagli accademici paludati ai dilettanti il cui unico, modesto titolo è aver visto almeno venti volte su La7 e/o RaiStoria gli stessi documentari sulle guerre del Novecento. Non c’è bisogno di essere Paolo Mieli per notare un inquietante legame fra la salute dei pontefici e lo scoppio dei conflitti mondiali. Che fosse cabala, casualità o cospirazione, come insinuano i complottisti retrospettivi, entrambi i bagni di sangue del secolo scorso sono stati inaugurati o immediatamente preceduti da un cambio della guardia in Vaticano.