Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco ricoverato, il cardinale Ravasi: “Dimissioni? Potrebbe farlo, è verosimile”. Intanto nomina un vescovo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Conal Gemelli da 6 giorni, a tenere banco sono le ipotesi sul futuro prossimo del Pontefice. E non si tratta di speculare sulla vita o sulla morte deldi Roma, bensì sulla sua effettiva capacità di poter continuare nella sua opera una volta superata la difficoltà clinica che sta vivendo in questo periodo e da cui non è ancora uscito. Perché se è vero che i bollettini della Santa Sede parlano di piccoli miglioramenti, gli stessi medici continuano a parlare di condizioni stazionarie, che per un uomo di 88 anni affetto da polmonite bilaterale non possono ovviamente essere ottimali. Perché allora si parla di possibili? In Vaticano l’argomento non è tabu, ma fino ad oggi nessuno ne aveva parlato pubblicamente. Ad aprire ufficialmente il fronte ci ha pensato ilGianfranco, intervenuto nel corso di Non Stop News su RTL 102.