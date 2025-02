Thesocialpost.it - Papa Francesco: notte tranquilla, colazione in poltrona

È trascorsala sestadial Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da venerdì scorso per una bronchite, ora evoluta in polmonite bilaterale.“Laè trascorsa serena”, ha dichiarato il portavoce vaticano Matteo Bruni, aggiungendo che il Pontefice si è alzato regolarmente e ha fattoin. Jorge Mario Bergoglio è seguito costantemente da un’équipe medica del Gemelli e del Vaticano, che hanno ritarato la sua terapia antibiotica dopo aver individuato una infezione polimicrobica alle vie respiratorie attraverso esami microbiologici.Lunedì mattina, una Tac ha confermato la presenza di una polmonite bilaterale, ma nella giornata di ieri i medici hanno registrato un lieve miglioramento, soprattutto per quanto riguarda gli indici infiammatori.