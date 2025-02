Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, “notte serena e colazione in poltrona”. Incognite sulla ripresa e sul prossimo Angelus

“Laè trascorsa, ilsi è alzato e ha fattoin”. Arriva dalla sala stampa della Santa Sede la comunicazione sulle condizioni diricoverato al Gemelli da venerdì scorso. Prosegue quindi il percorso di cura e recupero del pontefice per cui già ieri i medici avevano potuto parlare di “un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori”. Il quadro resta quello già noto della polmonite bilaterale. Le raccomandazioni, i diktat quasi dei medici, però, rimangono: poco o nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite, “non deve prendere neanche un colpo d’aria”, è stato detto dall’equipe medica che lo ha in cura a chi lo sta assistendo in queste ore. Nel pomeriggioha ricevuto in visita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti”, dalle 15.