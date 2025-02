Lapresse.it - Papa Francesco, notte serena al Gemelli e poi colazione in poltrona

“Laè trascorsa, ilsi è alzato e ha fattoin“. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un aggiornamento sulle condizioni diche oggi inizia il settimo giorno di ricovero al.Nella serata di mercoledì, la sala stampa della Santa Sede ha raccontato di un “lieve miglioramento” in particolare “degli indici infiammatori” in un contesto stazionario. Dalla sua stanza del Policlinico romano Bergoglio continua a dedicarsi alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Già in mattinata erano filtrati segnali di ottimismo perché, autorevoli fonte della Santa Sede, avevano raccontato di un Bergoglio che si era alzato e, soprattutto, avevano raccontato di un cuore capace di reggere “molto bene”.Il pontefice ha incontrato anche la premier, Giorgia Meloni.