Papa Francesco, notte serena al Gemelli e poi colazione in poltrona

“Laè trascorsa, ilsi è alzato e ha fattoin“. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un aggiornamento sulle condizioni di, che oggi inizia il settimo giorno di ricovero al. Nella serata di mercoledì, la stessa sala stampa ha raccontato di un “lieve miglioramento”, in particolare “degli indici infiammatori” in un contesto stazionario.Dalla sua stanza del Policlinico romano Bergoglio continua a dedicarsi alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Il pontefice, ieri, ha incontrato anche la premier, Giorgia Meloni. “Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”, ha fatto sapere Meloni, che ha portato agli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione.