Notizie.com - Papa Francesco “migliora pian piano, preghiamo per lui”: le indiscrezioni dal Gemelli sulle condizioni del Pontefice

“Sta facendo terapia,o. Continuiamo a pregare per lui come desidera”. L’indiscrezionediarriva a Notizie.com direttamente dal policlinicodi Roma, dove ilè ricoverato da ormai 7 giorni.o,per lui”: ledaldel(ANSA FOTO) – Notizie.comFonti vaticane hanno confermato poi che le cure proseguono così come l’attività lavorativa che Jorge Maria Bergoglio non ha mai trascurato nemmeno nei giorni in cui gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale.Il Santo Padre, infatti, dopo aver trascorso una notte serena, si è alzato e ha fatto colazione in poltrona. Già nel bollettino medico diffuso nella serata di ieri la Sala stampa vaticana si evidenziavanocliniche stazionarie con “un lievemento.