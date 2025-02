Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco in lieve miglioramento: “Non ha febbre e parametri emodinamici stabili”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le condizioni cliniche disono in “”. Il pontefice non hae i “continuano ad essere”. Il bollettino medico della sala stampa vaticana infonde speranza per la salute di Bergoglio, ricoverato dallo scorso venerdì al Policlinico Gemelli con un’infezione polimicrobica che gli ha provocato una polmonite bilaterale richiedendo un cambio di terapia. In mattinata l’anziano pontefice “si è dedicato alle attività lavorative”, ha fatto sapere il Vaticano.Con quello di giovedì salgono a due i bollettini della sala stampa della Santa Sede che lasciano trasparire come il corpo delstia reagendo alle cure che i sanitari del Gemelli hannoto per fermare l’infezione che gli ha provocato la polmonite. Mercoledì si parlava di condizioni “stazionarie” con undell’infiammazione.