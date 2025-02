Papa Francesco in lieve miglioramento l’ottimismo del Cardinale Zuppi | Presto pieno recupero

Leggi su Open.online

sta migliorando, seppur gradualmente. Lo assicura la Sala stampa vaticana nel bollettino medico serale quotidiano diffuso in merito al ricovero del Pontefice all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. «Le condizioni cliniche del Santo Padre sono in», comunica la Sala stampa vaticana, che sottolinea ancora l’assenza di febbre. «È apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili». Questa mattina, secondo quanto si legge, ha «ricevuto l’Eucaristia» per poi dedicarsi ad «attività lavorative». Bergoglio è ricoverato al Gemelli da venerdì 14 febbraio.: «Siamo nella giusta direzione»«Siamo tutti preoccupati per ilma le cose che si dicono sono esattamente quelle che avvengono», è il commento delMatteo Maria, presidente della Conferenza episcopale italiana, in riferimento ai bollettini mattutini che dipingono un quadro tutto sommato positivo.