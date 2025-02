Lanotiziagiornale.it - Papa Francesco ha “trascorso una notte serena” e “prosegue la terapia” contro la polmonite bilaterale che, ormai da sette giorni, lo ha costretto al ricovero al Gemelli

Dopodi preoccupazione per la salute di, dall’ospedaledi Roma arrivano finalmente notizie confortanti. “Laè trascorsa, ilsi è alzato e ha fatto colazione in poltrona”, è quanto si legge nel bollettino vaticano di questa mattina in merito alle condizioni di salute del pontefice che,da, combatteuna.“Illa”, riferiscono fonti vaticane secondo cui l’attività del Santo Padre, malgrado il lungo, non si è mai interrotta. “Continuano anche le attività lavorative, ovvero illegge, scrive e firma documenti, fa telefonate e parla con i suoi stretti collaboratori”,il comunicato in cui, però, si afferma che “al momento non sono previste visite” in quantoha bisogno di assoluto riposo.