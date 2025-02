Quotidiano.net - Papa Francesco come sta, ultimo bollettino: “Notte serena, si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”

Roma, 20 febbraio 2025 – "Laè trascorsa, ilsi èe hain". E’ quanto si legge nelvaticano di questa mattina in merito alle condizioni di salute diricoverato al policlinico Gemelli da sette giorni per una polmonite bilaterale., 88 anni, da venerdì è ricoverato al Policlinico Gemelli: ha una polmonite bilaterale Costante il miglioramento nelle condizioni di salute del Pontefice,emerso anche dall’medico diffuso ieri dall’ospedale. Secondo quanto si apprende il pontefice è passato dal letto alla, respira autonomamente e non è più isolato. Ieri l'appartamento ha aperto le porte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha riferito di aver scherzato con il Pontefice e di averlo trovato in buone condizioni.