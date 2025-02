Dilei.it - Paola Iezzi sul litigio con Chiara: “Nonna ci ha spinto a rivederci”

Leggi su Dilei.it

Una carriera scoppiata da giovanissime, poi una battuta di arresto, e un, che le spinte a portare avanti due carriere separate., dopo aver appianato le loro divergenze, sono tornate sui palchi più energiche e apprezzate che mai. Ad aiutarle nel gestire i dissapori, oltre alla lontananza, anche parte della famiglia e unache non ha mai smesso di volerle vedere insieme.racconta ilcon la sorellaNon sempre lavorare a stretto contatto con un membro della propria famiglia è cosa facile: ne sanno qualcosa, che dopo un periodo di vero successo come duo, si erano allontanate a causa di unche le aveva portate a scegliere di vivere vite separate.Un periodo fortunatamente lasciato alle spalle, che ha permesso loro di conoscere in quanto persone singole e di tornare a lavorare insieme in una rinascita apprezzatissima dai fan delle due cantanti di milanesi.