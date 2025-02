Oasport.it - Pallanuoto: Trieste e Rapallo volano in semifinale, eliminato il Plebiscito Padova

Giornata di quarti di finale per quanto riguarda la Coppa Italia difemminile. Partite in scena al Palazzo del Nuoto di Torino e non è mancata subito una sorpresa: ilinfatti è riuscito ad imporsi per 11-10 sul. Nell’altra sfida ilha battuto 18-7 il Brizz Nuoto. Domani le semifinali: SIS Roma sfida il, L’Ekipe Orizzonte invece il-BRIZZ NUOTO 18-7: F. Sparano, G. Citino 2, E. De March, S. Cordovani 3, V. Gant 1, L. Cergol 2, G. Klatowski 2, F. Colletta 2, A. Gragnolati 2, J. Vukovic 1, G. Matafora, G. Zizza 3, R. Apollonio, V. Koptseva. All. ZizzaBRIZZ NUOTO: Poor, Sapienza 2, Vitaliano 1, Pastanella, Sbruzzi 2, Spampinato, Bianchi, Paladino, Cappello 1, Meijer 1, Totolici, Paterson, Scibona, Russo.