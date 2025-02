.com - Pallanuoto / Jesina a Pesaro, serve concentrazione dopo aver battuto la prima della classe

Ospiti del Pian del Bruscolo i leoncelli saranno ospiti del fanalino di coda. Terza trasferta consecutivadi quattro partite tutte in casaJESI, 20 febbraio 2025 –l’exploit di Perugia ed il conseguente primo posto in coabitazione con lo stesso Perugia e Tolentino, i granata di Mr Iaricci, sabato, saranno ospiti, a, del Pian del Bruscolo, fanalino di coda con solo un punto.Non deve ingannare il punto in classifica, in quanto spesso e volentieri la neopromossa pesarese ha giocato le gare con diverse assenze.Il Pian del Bruscolo ha tra le sue fila giocatori di valore come il portiere Pecoraro (lo scorso anno in A/2) e Arduini, a cui si aggiungono giovani interessanti del vivaio e prestiti delle giovanili doriche.Nelle fila jesine dovrebbe essere recuperato Moreschi, assenti Rosiglioni e Sebastianelli, mentre Ciampichetti e Pecci sono in dubbio.