Ilgiorno.it - Palazzolo sull’Oglio, Giuseppe Pelizzari morto a quattro mesi dall'incidente in bicicletta

(Brescia), 20 febbraio 2025 –piange, volontario notissimo nella cittadina dell’Ovest bresciano, dove è stato una delle anime della locale Avis, di cui rivestiva il ruolo di vicepresidente.alcunifa, lo scorso ottobre, aveva avuto unmentre si trovava in sella alla sua bici sulla circonvallazione esterna di, nella zona dove ci si immette sulla viabilità per Coccaglio, Chiari e Brescia. Era immediatamente apparso molto grave e sin’inizio i medici hanno stabilito che la sua guarigione avrebbe potuto essere difficilissima, date le lesioni riportate nella caduta. L’uomo da alcune settimane era ricoverato nell’ospedale di lunga degenza don Gnocchi. Celibe, era in pensione da qualche anno.