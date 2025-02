Pagelle Roma-Porto 3-2 | Dybala magico Mancini non sbaglia nulla Promosso Shomurodov

Leggi su Sportface.it

Labatte 3-2 ile accede agli ottavi di finale di Europa League, dove potrebbe incrociare la Lazio. Sarà il sorteggio a definire il cammino dei giallorossi: derby o sfida all’Athletic Bilbao. La squadra di Claudio Ranieri stacca il pass in rimonta dopo la rete di Omorodion, nata da un pasticcio collettivo di Svilar e Paredes. A trascinare laè il solito Pauloche tra il 35? e il 39? segna la doppietta che cambia il match. Al 51? ilresta in 10 a causa del rosso preso da Eustaquio, che colpisce Paredes a palla lontana e complica il cammino deighesi. Lafirma il tris con il neo entrato Pisilli all’83’. Nel recupero l’autogol di Rensch riduce lo svantaggio, ma non cambia la sostanza. L’unica nota stonata per Ranieri è il giallo preso dal diffidato Paredes, che salterà l’andata degli ottavi.