Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PSV-JUVENTUS 3-1: disastro Thiago Motta, Perisic irresistibile

Voti, top e flop del match del ‘Philips Stadion’ valevole per il ritorno del playoff di Champions League. Cocente eliminazione ai tempi supplementari per la squadra bianconerae Nico Gonzalez (LaPresse) – Calciomercato.itPSV EINDHOVENBenitez 6,5Ledezma 6 (77? Malacia 6)Flamingo 7Boscagli 6 (106? Obispo 6)Mauro Junior 6Veerman 6 (115? Nagalo SV)Saibari 7,5Schouten 5,5 (72? Til 6,5)8 (86? Bakayoko 7)De Jong 6,5Lang 7,5Allenatore: Bosz 8TOP PSV:8 – Un fattore, come nella gara d’andata allo ‘Stadium’. Trascina il PSV e si conferma una vera e propria bestia nera per la Juve: sesto gol in carriera contro la ‘Vecchia Signora’, mette lo zampino anche sul 2-1 di Saibari. L’età è solo un numero:.FLOP PSV: Schouten 5,5 – Lento e macchinoso, come nella prima sfida di Torino.