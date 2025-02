Quotidiano.net - Pagamenti e detrazioni: tutte le regole da seguire

Leggi su Quotidiano.net

Per ottenere lefiscali previste dalla normativa italiana, è fondamentale rispettare precise modalità di pagamento. Che devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, carta di credito o debito. Non sono invece ammessi contanti, assegni bancari o altri strumenti di pagamento. Questa regola si applica a diverse categorie di spese detraibili, tra cui quelle per ristrutturazioni edilizie e acquisti di mobili ed elettrodomestici. Se si sceglie di effettuare il pagamento con bonifico, non è obbligatorio utilizzare quello soggetto a ritenuta d'acconto, predisposto da banche e Poste S.p.A. per gli interventi edilizi. Inoltre, la detrazione è ammessa anche in caso di acquisto tramite finanziamento a rate. In questo caso, però, è essenziale che la società finanziatrice effettui il pagamento rispettando le stessevalide per il contribuente.