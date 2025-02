Bergamonews.it - Padre condannato a 10 anni per violenza sessuale sulla figlia, abusata da quando aveva 6 anni

Leggi su Bergamonews.it

a 10di reclusione pernei confronti della, dala bambinae mezzo fino anon ne ha compiuti 12 e si è rifiutata di continuare quegli strani giochi con il.L’accusachiesto per l’imputato, 60, venditore di auto disoccupato dal 2016, una condanna a 14. Un rapporto, quello tra la vittima e il genitore, che il pm Guido Schininà ha definito “peculiare. La ragazza con gli esterni veniva tratta damaera da sola con lui veniva trattata da fidanzata. L’ha plasmata come se fosse stata la sua partner”.La vittima “voleva molto bene al papà e il suo percorso di presa di coscienza è stato lungo. Non l’ha certo denunciato a cuor leggero”. Il pm ha ripercorso alcuni episodi denunciati dalla ragazzina, che oggi ha 18: toccamenti, sesso orale, visione di film a luci rosse con protagoniste ragazze giovanissime con uomini anziani.