Paddington in Perù, recensione: un capitolo 3 che rimane fresco, anche grazie ai "nuovi" Olivia Colman e Antonio Banderas

La nostradiin, terzodedicato alle avventure dell’orsetto inglese più famoso al mondo, diretto da Dougal Wilson e con i “: il respiro è internazionale ma tenerezza e buoni sentimenti restanoinarriva in sala a quasi otto anni dallo storico secondo, il quale riuscì nell’impresa di ottenere il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes per diversi anni prima di capitolare a causa di una singolanegativa. In questo terzol’avventura si fa esotica tornando nel luogo natio dell’orsetto, il meraviglioso, mentre Emily Mortimer prende il posto di Sally Hawkins esi uniscono all’avventura. Il risultato è un film dal respiro più internazionale, ma ancora impregnato di quella dolcezza e di quella magia delle due pellicole precedenti che si aggiungono al peculiare umorismo inglese, tratto distintivo della saga.