Paddington in Perù | il terzo capitolo della saga cinematografica

L’amatissimo orsetto parte per ilcon la famiglia Brown, dando vita a un viaggio emozionante tra foresta amazzonica, Ande e MachupicchuDopo il successo del 2017,torna sul grande schermo con una nuova avventura mozzafiato!infortunata, debutterà nei cinema italiani il 20 febbraio 2025, accompagnando gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso la sua terra d’origine. Nella nuova e attesissima pellicola, l’amatissimo orsetto parte per ilinsieme alla famiglia Brown per far visita alla sua cara zia Lucy, ora residente alla Casa per Orsi in Pensione. Tuttavia, il viaggio si trasforma presto in una straordinaria avventura attraverso la foresta amazzonica peruviana e le imponenti vette delle Ande, alla ricerca dei tasselli mancanti del suo passato.