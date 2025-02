Unlimitednews.it - PA, 300 mln per migrare dati e servizi verso Polo Strategico Nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Le Pubbliche Amministrazioni Centrali possono ora accedere ad una nuova opportunità per accelerare e perfezionare la migrazione in cloud dei propri, a partire da quelli critici e strategici,l’infrastruttura ad alta affidabilità di(PSN), grazie ai fondi del Pianodi Ripresa e Resilienza (PNRR).Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso infatti disponibile un nuovo Avviso pubblico da 300 milioni di euro dedicato ad una platea di amministrazioni centrali che intendono iniziare il percorsoil PSN oppure per perfezionare la migrazione avviata nei mesi precedenti, integrando quindi i loro piani con ulterioririspetto a quelli già finanziati dalla Misura 1.