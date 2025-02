Internews24.com - Ottolini sull’ex Inter: «Ci sono giocatori più adatti». E svela il retroscena di mercato…

di Redazione, il direttore sportivo del Genoa si esprime sulla situazione del grande ex nerazzurro Mario Balotelli: le sue dichiarazioniIl direttore sportivo del Genoa Marcosi è espresso sulla situazione dell’ex nerazzurro Mario Balotelli, con delle dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX che hanno catturato l’attenzione dei media e degli appassionati, in quanto l’ex centravanti dell’è ormai fuori dal progetto rossoblù. LE PAROLE DI MARCOE ILDELLA CLAUSOLA DI BALOTELLI- «Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ciancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare. Avremmo potuto attivare la clausola a fine dicembre, non lo abbiamo fatto perché non è nel nostro stile e volevamo darci reciprocamente più tempo.